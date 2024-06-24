Орбан объяснил, какие два звонка могут остановить конфликт на Украине

"Президент США — единственный человек во вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву", — приводит издание Welt слова политика.

По словам Орбана, таким президентом может стать только бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Венгерский премьер-министр дополнил, что ему неважны цели России и Украины в этом конфликте, он просто хочет скорейшего прекращения противостояния. Орбан также выразил уверенность, что если бы канцлером Германии сейчас по-прежнему была Ангела Меркель, то конфликт не разросся бы до таких масштабов.