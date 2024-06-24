Орбан объяснил, какие два звонка могут остановить конфликт на Украине
Орбан: США должны выступить с предложением о прекращении огня на Украине
США должны выступить с предложением о немедленном прекращении огня на Украине. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Президент США — единственный человек во вселенной, кто мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву", — приводит издание Welt слова политика.
По словам Орбана, таким президентом может стать только бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Венгерский премьер-министр дополнил, что ему неважны цели России и Украины в этом конфликте, он просто хочет скорейшего прекращения противостояния. Орбан также выразил уверенность, что если бы канцлером Германии сейчас по-прежнему была Ангела Меркель, то конфликт не разросся бы до таких масштабов.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, до инаугурации, чем "осчастливил" Владимира Зеленского. По убеждению кандидата в президенты Соединённых Штатов, нынешний лидер Джо Байден скоро вовлечёт страну в третью мировую войну, если его не сместить с поста. Трамп также пообещал предотвратить третью мировую войну, которую, по его словам, может развязать Джо Байден.
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