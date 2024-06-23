Орбан объявил завершение украинского конфликта приоритетной целью Венгрии
Орбан: Цель венгерского председательства в ЕС — прекращение конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert
Приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, начало которого запланировано на 1 июля, связаны в том числе с завершением украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.
"Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение (конфликта на Украине. — Прим. Life.ru). И проблема миграции должна быть решена", — заявил Орбан.
Он также сообщил, что в Венгрии уже есть система рассмотрения заявок на убежище за пределами страны. По его словам, мигрантам нужно прийти в венгерское посольство в той стране, где они находятся, и взять разрешение на въезд.
Ранее Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, Будапешт не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Политик отметил, что "европейский поезд едет в сторону войны".