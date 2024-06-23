ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 01:29

Орбан объявил завершение украинского конфликта приоритетной целью Венгрии

Орбан: Цель венгерского председательства в ЕС — прекращение конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert

Приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, начало которого запланировано на 1 июля, связаны в том числе с завершением украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.

"Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение (конфликта на Украине. — Прим. Life.ru). И проблема миграции должна быть решена", — заявил Орбан.

Он также сообщил, что в Венгрии уже есть система рассмотрения заявок на убежище за пределами страны. По его словам, мигрантам нужно прийти в венгерское посольство в той стране, где они находятся, и взять разрешение на въезд.

"Нет возможности и сил": Орбан сдался в "борьбе" против миссии НАТО на Украине
"Нет возможности и сил": Орбан сдался в "борьбе" против миссии НАТО на Украине

Ранее Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, Будапешт не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Политик отметил, что "европейский поезд едет в сторону войны".

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров