Трамп обещал положить конец конфликту на Украине "до входа в Овальный кабинет"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп использует в качестве главного козыря для завоевания голосов избирателей обещание положить конец конфликту Украины и России. В этот раз политик заверил на предвыборном митинге в Филадельфии, что может добиться его завершения до инаугурации 20 января 2025 года и даже ещё до "входа в Овальный кабинет".

"До того как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я решу ужасный конфликт между Россией и Украиной", — пообещал Трамп на встрече с избирателями, трансляцию которой вёл интернет-портал Times Now в YouTube.

Политик также взялся предотвратить третью мировую войну.