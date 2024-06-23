Трамп обещал положить конец конфликту на Украине "до входа в Овальный кабинет"
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / Joseph Sohm
Кандидат в президенты США Дональд Трамп использует в качестве главного козыря для завоевания голосов избирателей обещание положить конец конфликту Украины и России. В этот раз политик заверил на предвыборном митинге в Филадельфии, что может добиться его завершения до инаугурации 20 января 2025 года и даже ещё до "входа в Овальный кабинет".
"До того как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я решу ужасный конфликт между Россией и Украиной", — пообещал Трамп на встрече с избирателями, трансляцию которой вёл интернет-портал Times Now в YouTube.
Политик также взялся предотвратить третью мировую войну.
Трамп не раз говорил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, до инаугурации, чем "осчастливил" Владимира Зеленского. По убеждению кандидата в президенты США, нынешний лидер Джо Байден скоро вовлечёт страну в третью мировую войну, если его не сместить с поста.