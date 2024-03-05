Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Минцифры: На портале "Госуслуги" стартовал приём заявок для голосования на дому

Путину понравилась идея провести Фестиваль томата в Ставропольском крае

В Красном море перерезали четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой

Путин не смог выбрать между огурцом и помидором

МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном

Путину на Ставрополье показали робота, который с помощью ИИ собирает помидоры

Командующие дальней авиацией и Черноморским флотом России дослужились до ордеров МУС на арест

"Главный буревестник" США уходит в отставку

ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и два танка на Донецком направлении

Путин прибыл в житницу России — Ставропольский край

МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном

5 марта, 14:10
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sven Simon

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sven Simon

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским не может состояться, пока венгерскому нацменьшинству не будут возвращены права, которые требует Будапешт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он сообщил, что Будапешт направил Киеву документ с 11 пунктами по решению ситуации с венграми Закарпатья, но ответ украинской стороны не "содержит никакого прогресса".

"Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере", — сказал Сийярто на пресс-конференции.

Он анонсировал отправку официального ответа Киеву в течение завтрашнего дня и выразил надежду, что украинские власти "сдвинутся со своих догматических позиций".

"До тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены", — подчеркнул Сийярто.

Орбан предупредил ЕС о "сложном положении" из-за затягивания конфликта на Украине
Орбан предупредил ЕС о "сложном положении" из-за затягивания конфликта на Украине

А ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна стать буферной территорией между Россией и Западом, иначе она потеряет государственность. В обмен на это Незалежная должна получить гарантии безопасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!