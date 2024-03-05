МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном 5 марта, 14:10 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / IMAGO / Sven Simon

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским не может состояться, пока венгерскому нацменьшинству не будут возвращены права, которые требует Будапешт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он сообщил, что Будапешт направил Киеву документ с 11 пунктами по решению ситуации с венграми Закарпатья, но ответ украинской стороны не "содержит никакого прогресса".

"Мы не просим ничего сверх, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья. К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере", — сказал Сийярто на пресс-конференции.

Он анонсировал отправку официального ответа Киеву в течение завтрашнего дня и выразил надежду, что украинские власти "сдвинутся со своих догматических позиций".

"До тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены", — подчеркнул Сийярто.

А ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна стать буферной территорией между Россией и Западом, иначе она потеряет государственность. В обмен на это Незалежная должна получить гарантии безопасности.

Авторы Александра Вишнякова