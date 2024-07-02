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2 июля, 01:21

Орбан ожидает прекращения огня на Украине с приходом Трампа

Орбан: Победа Трампа на выборах приведёт к прекращению огня на Украине

Победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США повлечёт за собой прекращение боевых действий на Украине путём мирных переговоров. Такой прогноз сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

"Если он (Трамп. — Прим. Life.ru) победит, то как минимум будет прекращение огня. Приведёт ли это к прочному миру, это музыка будущего, но так, как сейчас, не будет, это точно. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом", — считает венгерский премьер.

В этой связи он посоветовал Европе подумать, чьи интересы она представляет и в чём именно они состоят.

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Напомним, что ранее Орбан навестил Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого премьер-министр Венгрии опубликовал в социальных сетях совместную с миллиардером фотографию и попросил предпринимателя "сделать Америку снова великой".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Оксана Попова
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