Орбан ожидает прекращения огня на Украине с приходом Трампа

Победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США повлечёт за собой прекращение боевых действий на Украине путём мирных переговоров. Такой прогноз сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

"Если он (Трамп. — Прим. Life.ru) победит, то как минимум будет прекращение огня. Приведёт ли это к прочному миру, это музыка будущего, но так, как сейчас, не будет, это точно. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом", — считает венгерский премьер.

В этой связи он посоветовал Европе подумать, чьи интересы она представляет и в чём именно они состоят.