Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО определиться с целями, которые преследуются в украинском конфликте. В частности, он указал на то, что Североатлантический альянс, по сути, спонсирует гибель молодого населения Незалежной.

"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — приводит n-tv слова главы венгерского кабмина.

Кроме того, Орбан полагает, что Соединённым Штатам необходимо выступить с инициативой немедленного прекращения огня на Украине. По его мнению, президент США — это единственный человек, кто мог бы сделать "два решающих звонка: один в Киев, другой — в Москву".