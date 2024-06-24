"Флаг НАТО в Крыму": Орбан огорошил Запад неудобным вопросом по Украине
Орбан призвал НАТО определиться с целями, которые преследуются на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО определиться с целями, которые преследуются в украинском конфликте. В частности, он указал на то, что Североатлантический альянс, по сути, спонсирует гибель молодого населения Незалежной.
"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — приводит n-tv слова главы венгерского кабмина.
Кроме того, Орбан полагает, что Соединённым Штатам необходимо выступить с инициативой немедленного прекращения огня на Украине. По его мнению, президент США — это единственный человек, кто мог бы сделать "два решающих звонка: один в Киев, другой — в Москву".
Ранее Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, Будапешт не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Политик отметил, что "европейский поезд едет в сторону войны".
TACC / AP / Darko Bandic