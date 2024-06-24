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Регион
24 июня, 09:49

"Флаг НАТО в Крыму": Орбан огорошил Запад неудобным вопросом по Украине

Орбан призвал НАТО определиться с целями, которые преследуются на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО определиться с целями, которые преследуются в украинском конфликте. В частности, он указал на то, что Североатлантический альянс, по сути, спонсирует гибель молодого населения Незалежной.

"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — приводит n-tv слова главы венгерского кабмина.

Орбан объявил завершение украинского конфликта приоритетной целью Венгрии
Орбан объявил завершение украинского конфликта приоритетной целью Венгрии

Кроме того, Орбан полагает, что Соединённым Штатам необходимо выступить с инициативой немедленного прекращения огня на Украине. По его мнению, президент США — это единственный человек, кто мог бы сделать "два решающих звонка: один в Киев, другой — в Москву".

Ранее Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, Будапешт не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Политик отметил, что "европейский поезд едет в сторону войны".

"Нет возможности и сил": Орбан сдался в "борьбе" против миссии НАТО на Украине
"Нет возможности и сил": Орбан сдался в "борьбе" против миссии НАТО на Украине
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TACC / AP / Darko Bandic

Наталья Исакова
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