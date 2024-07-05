Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве будут обсуждать ситуацию на Украине. Об этом сообщил Life.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В переговорах с российской стороны также примут участие Владимир Мединский, Юрий Ушаков и Сергей Лавров.