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5 июля, 10:07

Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле

Песков: Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве будут обсуждать ситуацию на Украине. Об этом сообщил Life.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В переговорах с российской стороны также примут участие Владимир Мединский, Юрий Ушаков и Сергей Лавров.

Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию на Украине, рассказал Песков. Видео © Life.ru

Ранее стало известно, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

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Life.ru

Александр Юнашев
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