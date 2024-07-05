Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле
Песков: Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве будут обсуждать ситуацию на Украине. Об этом сообщил Life.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В переговорах с российской стороны также примут участие Владимир Мединский, Юрий Ушаков и Сергей Лавров.
Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию на Украине, рассказал Песков. Видео © Life.ru
Ранее стало известно, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.
Life.ru