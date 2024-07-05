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Теперь официально: Орбан прилетел в Москву

Орбан прибыл с визитом в Москву

5 июля, 09:39
Виктор Орбан. Фото © ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Виктор Орбан. Фото © ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным", — цитирует Хаваши информационное агентство MTI.

Также ранее сегодня во "Внуково" приземлился загадочный борт из Венгрии.

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О том, что Орбан может прилететь в РФ, 4 июля сообщил венгерский журналист Паньи Сабольч. Однако официально визит не анонсировался и ещё накануне в Кремле эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.

А 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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