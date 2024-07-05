Теперь официально: Орбан прилетел в Москву

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

О том, что Орбан может прилететь в РФ, 4 июля сообщил венгерский журналист Паньи Сабольч. Однако официально визит не анонсировался и ещё накануне в Кремле эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.