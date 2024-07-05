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5 июля, 09:34

Загадочный борт приземлился во "Внуково" на фоне слухов о визите Орбана в Россию

Борт из Венгрии приземлился во "Внуково" на фоне сообщений о возможном визите главы Правительства Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов FlightAware.

Загадочный борт приземлился во "Внуково" на фоне слухов о визите Орбана в Россию. Фото © FlightAware

Загадочный борт приземлился во "Внуково" на фоне слухов о визите Орбана в Россию. Фото © FlightAware

Напомним, что совсем недавно, 2 июля, Виктор Орбан посетил с деловым визитом Киев. Там у премьера Венгрии состоялась встреча с Владимиром Зеленским, в ходе которой он призвал главу киевского режима задуматься над возможностью прекращения огня перед началом мирных переговоров с Россией. Ожидается, что теперь венгерский лидер держит курс на Москву. В Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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AP/TASS / Denes Erdos

Марина Калегина
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