Загадочный борт приземлился во "Внуково" на фоне слухов о визите Орбана в Россию
Борт из Венгрии приземлился во "Внуково" на фоне сообщений о возможном визите главы Правительства Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов FlightAware.
Загадочный борт приземлился во "Внуково" на фоне слухов о визите Орбана в Россию. Фото © FlightAware
Напомним, что совсем недавно, 2 июля, Виктор Орбан посетил с деловым визитом Киев. Там у премьера Венгрии состоялась встреча с Владимиром Зеленским, в ходе которой он призвал главу киевского режима задуматься над возможностью прекращения огня перед началом мирных переговоров с Россией. Ожидается, что теперь венгерский лидер держит курс на Москву. В Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
AP/TASS / Denes Erdos