Песков не подтвердил и не опроверг возможность встречи Путина и Орбана 5 июля
Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС/POOL/Григорий Сысоев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. При этом он сообщил, что у главы российского государства завтра насыщенный день, он будет работать в Кремле.
Песков не подтвердил и не опроверг возможность встречи Путина и Орбана 5 июля. Видео © Life.ru
О том, что Орбан может прилететь в РФ 5 июля, ранее сообщил венгерский журналист Паньи Сабольч. Однако официально визит не анонсировался.
Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.