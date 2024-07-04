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4 июля, 16:35

Песков не подтвердил и не опроверг возможность встречи Путина и Орбана 5 июля

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. При этом он сообщил, что у главы российского государства завтра насыщенный день, он будет работать в Кремле.

Песков не подтвердил и не опроверг возможность встречи Путина и Орбана 5 июля. Видео © Life.ru

О том, что Орбан может прилететь в РФ 5 июля, ранее сообщил венгерский журналист Паньи Сабольч. Однако официально визит не анонсировался.

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Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

Александр Юнашев
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