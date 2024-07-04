Песков не подтвердил и не опроверг возможность встречи Путина и Орбана 5 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. При этом он сообщил, что у главы российского государства завтра насыщенный день, он будет работать в Кремле.