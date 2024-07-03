"Не понравилось": Орбан рассказал о реакции Зеленского на его предложение о перемирии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня перед началом мирных переговоров. По словам политика, глава киевского режима был не в восторге от такой идеи.

В интервью швейцарской газете Die Weltwoche Орбан рассказал, что идея о прекращении огня не понравилась Зеленскому. При этом венгерский премьер выразил надежду, что переговоры с Киевом на эту тему будут продолжены в дальнейшем.