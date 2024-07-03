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3 июля, 01:46

"Не понравилось": Орбан рассказал о реакции Зеленского на его предложение о перемирии

Орбан: Предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о реакции Владимира Зеленского на его предложение о прекращении огня перед началом мирных переговоров. По словам политика, глава киевского режима был не в восторге от такой идеи.

В интервью швейцарской газете Die Weltwoche Орбан рассказал, что идея о прекращении огня не понравилась Зеленскому. При этом венгерский премьер выразил надежду, что переговоры с Киевом на эту тему будут продолжены в дальнейшем.

"У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом", — сообщил Орбан.

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Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что ценит его "мирные инициативы". Также политик призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

Оксана Попова
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