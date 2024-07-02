Орбан сообщил о начале "мирной миссии" по Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о начале своей "мирной миссии" по Украине, которую он начал с визитов в Германию, Францию и Италию. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

"Всё зависит от больших лидеров Европейского союза. Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме — вот как я начал эту мирную миссию", — пояснил Орбан.