Орбан сообщил о начале "мирной миссии" по Украине
Орбан заявил, что начал мирную миссию по Украине с визитов в Германию и Францию
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о начале своей "мирной миссии" по Украине, которую он начал с визитов в Германию, Францию и Италию. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
"Всё зависит от больших лидеров Европейского союза. Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме — вот как я начал эту мирную миссию", — пояснил Орбан.
Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что ценит его "мирные инициативы". Также политик призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.