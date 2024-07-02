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2 июля, 20:09

Орбан сообщил о начале "мирной миссии" по Украине

Орбан заявил, что начал мирную миссию по Украине с визитов в Германию и Францию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о начале своей "мирной миссии" по Украине, которую он начал с визитов в Германию, Францию и Италию. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

"Всё зависит от больших лидеров Европейского союза. Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме — вот как я начал эту мирную миссию", — пояснил Орбан.

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Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что ценит его "мирные инициативы". Также политик призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

Оксана Попова
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