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2 июля, 18:19

Зеленский отклонил предложение Орбана о прекращении огня

Замглавы офиса Жовква: Зеленский отклонил предложение Орбана о прекращении огня

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Владимир Зеленский отклонил предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня перед началом переговоров с Россией, заявил замглавы офиса президента Незалежной Игорь Жовква. По словам чиновника, позиция Киева "довольно чёткая, понятная и известная".

"[Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Он добавил, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свою позицию. Жовква отметил, что вопрос о прекращении огня не может рассматриваться в отрыве от ситуации в целом. По его словам, Киев будет выступать за урегулирование через "саммиты мира".

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Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что ценит его "мирные инициативы". Также политик призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров.

Матвей Константинов
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