Зеленский отклонил предложение Орбана о прекращении огня

Владимир Зеленский отклонил предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня перед началом переговоров с Россией, заявил замглавы офиса президента Незалежной Игорь Жовква. По словам чиновника, позиция Киева "довольно чёткая, понятная и известная".

"[Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.