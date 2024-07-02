Зеленский отклонил предложение Орбана о прекращении огня
Замглавы офиса Жовква: Зеленский отклонил предложение Орбана о прекращении огня
Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Владимир Зеленский отклонил предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня перед началом переговоров с Россией, заявил замглавы офиса президента Незалежной Игорь Жовква. По словам чиновника, позиция Киева "довольно чёткая, понятная и известная".
"[Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
Он добавил, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свою позицию. Жовква отметил, что вопрос о прекращении огня не может рассматриваться в отрыве от ситуации в целом. По его словам, Киев будет выступать за урегулирование через "саммиты мира".
Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что ценит его "мирные инициативы". Также политик призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров.