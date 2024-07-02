"Сильный ход": Орбан может стать посредником на переговорах РФ и Украины, считает эксперт
Политолог Суздальцев: Для Орбана добиться мира на Украине — сильный ход
Виктор Орбан и Владимир Зеленский в Киеве. Обложка © Telegram / "Zelenskiy / Official"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, совершивший визит в Киев, может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его мнению, для этого политик может использовать свои связи и "доступ к Кремлю", путешествуя между столицами РФ и Незалежной.
"Добиться мира на Украине для Орбана было бы очень сильным ходом. Это бы поставило Венгрию в совершенно новые условия на международной арен", — сказал собеседник URA.ru.
Эксперт назвал разрешение конфликта главной задачей Венгрии как председателя Совета ЕС на ближайшие полгода. Он не исключил, что поездка Орбана в украинскую столицу и встреча с Владимиром Зеленским связана именно с этим.
Напомним, 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Глава венгерского правительства заявил, что ценит его мирные инициативы. Также политик попросил рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров по урегулированию конфликта.