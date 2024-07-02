"Сильный ход": Орбан может стать посредником на переговорах РФ и Украины, считает эксперт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, совершивший визит в Киев, может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его мнению, для этого политик может использовать свои связи и "доступ к Кремлю", путешествуя между столицами РФ и Незалежной.

"Добиться мира на Украине для Орбана было бы очень сильным ходом. Это бы поставило Венгрию в совершенно новые условия на международной арен", — сказал собеседник URA.ru.