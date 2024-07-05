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5 июля, 07:08

Туск лихорадочно обратился к Орбану из-за слухов о поездке к Путину

Орбан не подтвердил слухи о возможной поездке в Москву на переговоры с Путиным

Польский премьер-министр Дональд Туск обратился к главе Правительства Венгрии Виктору Орбану с вопросом насчёт правдивости слухов о его возможной поездке в Москву. Вопрос был опубликован на личной странице председателя кабмина Польши в социальной сети X.

"Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой? Или могут?" интересуется в своей публикации Туск.

Сам же Орбан пока что напрямую никак не реагировал на вопрос польского коллеги. Зато он прокомментировал ситуацию в интервью радиостанции Kossuth, заявив, что пока не может раскрыть своих планов относительно визита в столицу России для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта с главой РФ Владимиром Путиным, так как это очень деликатный вопрос.

"Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся", сказал Орбан.

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Напомним, что 2 июля Виктор Орбан посетил Киев с деловым визитом. Там у премьера Венгрии состоялась встреча с Владимиром Зеленским, в ходе которой он призвал главу киевского режима задуматься над возможностью прекращения огня перед началом мирных переговоров с Россией, однако экс-кавээнщик остался себе верен и сразу же отказался от предложения. Ожидается, что после этого венгерский лидер посетит Москву. В Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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