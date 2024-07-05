Туск лихорадочно обратился к Орбану из-за слухов о поездке к Путину

Польский премьер-министр Дональд Туск обратился к главе Правительства Венгрии Виктору Орбану с вопросом насчёт правдивости слухов о его возможной поездке в Москву. Вопрос был опубликован на личной странице председателя кабмина Польши в социальной сети X.

"Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой? Или могут?" — интересуется в своей публикации Туск.

Сам же Орбан пока что напрямую никак не реагировал на вопрос польского коллеги. Зато он прокомментировал ситуацию в интервью радиостанции Kossuth, заявив, что пока не может раскрыть своих планов относительно визита в столицу России для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта с главой РФ Владимиром Путиным, так как это очень деликатный вопрос.