Туск лихорадочно обратился к Орбану из-за слухов о поездке к Путину
Орбан не подтвердил слухи о возможной поездке в Москву на переговоры с Путиным
Польский премьер-министр Дональд Туск обратился к главе Правительства Венгрии Виктору Орбану с вопросом насчёт правдивости слухов о его возможной поездке в Москву. Вопрос был опубликован на личной странице председателя кабмина Польши в социальной сети X.
"Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой? Или могут?" — интересуется в своей публикации Туск.
Сам же Орбан пока что напрямую никак не реагировал на вопрос польского коллеги. Зато он прокомментировал ситуацию в интервью радиостанции Kossuth, заявив, что пока не может раскрыть своих планов относительно визита в столицу России для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта с главой РФ Владимиром Путиным, так как это очень деликатный вопрос.
"Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся", — сказал Орбан.
Напомним, что 2 июля Виктор Орбан посетил Киев с деловым визитом. Там у премьера Венгрии состоялась встреча с Владимиром Зеленским, в ходе которой он призвал главу киевского режима задуматься над возможностью прекращения огня перед началом мирных переговоров с Россией, однако экс-кавээнщик остался себе верен и сразу же отказался от предложения. Ожидается, что после этого венгерский лидер посетит Москву. В Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
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