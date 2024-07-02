Премьер-министр Польши Дональд Туск в сопровождении посла США в Варшаве Марка Бжезинского недавно посетил находящийся на границе с Украиной логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов киевскому режиму. Как передаёт радиостанция RMF24, там политический деятель во время своего выступления перед польскими и американскими военнослужащими сообщил о том, что Варшава готова "пожертвовать многим" ради независимости.

Во время мероприятия Туск поблагодарил военных за обеспечение поставок на Украину и заявил о том, что Киев якобы "выиграет войну во многом благодаря им" и другим организаторам хаба. Помимо того, он выразил своё мнение о том, что судьба США, Европы, Незалежной и Польши зависит от того, что польские и американские военнослужащие там делают.

"И мы готовы пожертвовать многим здесь, в Польше, и там, в Соединённых Штатах, ради независимости и свободы, а также других людей", — заявил Туск.