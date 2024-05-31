Польский судья Шмидт: Поляки боятся и не хотят конфликта с Россией
Польский судья Шмидт заявил, что Дуда и Туск обещали Байдену ввязаться в войну
Власти Польши дали обязательство Соединённым Штатам, что при необходимости будут напрямую участвовать к украинском конфликте. Об этом рассказал в эфире Первого канала польский судья Томаш Шмидт, который запросил политическое убежище в Белоруссии.
Поляк напомнил, что в начале марта президент Польши Анджей Дуда вместе с премьером Дональдом Туском встретились с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Именно тогда, по сведениям Шмидта, с Варшавы взяли обещание проявить себя в военном плане.
"Очень поляки боятся такого конфликта. Здесь никто не хочет такого конфликта, ни русские не хотят с поляками, ни поляки не хотят воевать с русскими", — отметил Шмидт.
Ранее в пятницу Государственное польское агентство печати (PAP) опубликовало и сразу же аннулировало публикацию о скором начале частичной мобилизации. Если верить изначальному сообщению, мобилизовать планировалось двести тысяч человек — как бывших военнослужащих, так и обычных граждан. "Все мобилизованные будут отправлены на Украину", — добавляло издание.
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