Власти Польши дали обязательство Соединённым Штатам, что при необходимости будут напрямую участвовать к украинском конфликте. Об этом рассказал в эфире Первого канала польский судья Томаш Шмидт, который запросил политическое убежище в Белоруссии.

Поляк напомнил, что в начале марта президент Польши Анджей Дуда вместе с премьером Дональдом Туском встретились с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Именно тогда, по сведениям Шмидта, с Варшавы взяли обещание проявить себя в военном плане.

"Очень поляки боятся такого конфликта. Здесь никто не хочет такого конфликта, ни русские не хотят с поляками, ни поляки не хотят воевать с русскими", — отметил Шмидт.