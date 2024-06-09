Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник по истории РФ

Недавно Служба безопасности Украины (СБУ) завела в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского уголовное дело за его участие в составлении учебника истории. В связи с этим российский политик в беседе с корреспондентами РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что направил бы эту книгу всем сотрудникам украинской спецслужбы для повышения их образовательного уровня.

Мединский сообщил, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ возбудила в его отношении уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории России для 11-х классов.

"Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял", — заявил Мединский.