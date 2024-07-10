Украина обнулила свои шансы вступить в НАТО по ряду причин. На данный момент страна не может выполнить так называемый план действий для принятия в Североатлантический альянс, в котором изложены политические, экономические и военные цели. Почему данные пункты пока недостижимы для Украины, рассказал президент правозащитного фонда "Отечество", политолог Артём Ананьев.

По его мнению, в первую очередь это невозможно из-за активных военных действий на территории страны. Во-вторых, 21 мая истёк срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины, поэтому договариваться и подписывать какие-либо юридически значимые документы попросту не с кем. Также о вступлении в альянс не может быть и речи из-за коррумпированности страны.

Ещё один немаловажный момент, который способен обнулить перспективы членства Киева в НАТО, — условие, много раз озвученное президентом России Владимиром Путиным, для прекращения боевых действий и подписания мирного договора.

"А именно её внеблоковый статус. Все понимают, что принятие Украины в НАТО грозит окончанием боевых действий не по линии Днепра, а в лучшем случае на границе с Польшей", — объяснил эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".

По мнению Ананьева, все подобные попытки в конце концов ограничатся громкими лозунгами и декларациями в духе признания будущего членства Украины в НАТО гарантированным. На данный момент статус Зеленского уже не отвечает никаким критериям легитимности. Он завершил свои полномочия и сейчас не является выразителем мнения украинского народа, а его подпись не имеет никакой юридической силы.

"Так что скоро он станет лишней фигурой переговорного процесса в форматах с участием НАТО. И не только НАТО", — подытожил Ананьев.