Саммит НАТО утвердит декларацию с обещанием Украине и дерзким выпадом против Китая
Reuters: В декларацию саммита НАТО внесут пункты о Китае и членстве Украины
Делегации стран Североатлантического альянса согласовали итоговый текст декларации на саммите НАТО в Вашингтоне. Теперь документ отправится на подпись к главам стран-участниц. Отдельной проблемой для блока стала формулировка очередного обещания Украине, стремящейся к членству в альянсе. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО.
"Союзники (страны НАТО. — Прим. Life.ru) достигли соглашения по декларации саммита", — сказано в публикации.
Самым сложным моментом всей конференции стала формулировка обещания Украине сделать её участницей альянса, но так, чтобы не оглашать никаких конкретных сроков вступления. При этом в проекте декларации НАТО обязуется и впредь поддерживать Киев на "пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе".
Согласно документу, альянс собирается предложить Украине место в рядах организации тогда, когда её кандидатура будет одобрена всеми странами НАТО. Киев получит заветное письмо с приглашением после выполнения "соответствующих условий".
В проекте есть ещё один занятный пункт. По сведениям агентства, Китай в нём назовут "решающим пособником" России в конфликте против Украины и призовут прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий Москвы.
Напомним, что саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Главной темой для обсуждения, разумеется, остаётся украинский вопрос. Известно, что Украина в поисках защиты остервенело рвётся в альянс, однако его руководство смотрит на вещи более реально, продолжая кормить Киев десятками обещаний в формулировках на любой вкус. Хотя Столтенберг говорит, что альянс не может допустить поражения Украины, страна продолжает оставаться для Запада лишь ресурсом. Таким образом, блок готов предложить Зеленскому всё что угодно, кроме самого сладкого и желанного киевским режимом блюда — появления украинского флага на площади перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.
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