Саммит НАТО утвердит декларацию с обещанием Украине и дерзким выпадом против Китая

Делегации стран Североатлантического альянса согласовали итоговый текст декларации на саммите НАТО в Вашингтоне. Теперь документ отправится на подпись к главам стран-участниц. Отдельной проблемой для блока стала формулировка очередного обещания Украине, стремящейся к членству в альянсе. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

"Союзники (страны НАТО. — Прим. Life.ru) достигли соглашения по декларации саммита", — сказано в публикации.

Самым сложным моментом всей конференции стала формулировка обещания Украине сделать её участницей альянса, но так, чтобы не оглашать никаких конкретных сроков вступления. При этом в проекте декларации НАТО обязуется и впредь поддерживать Киев на "пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе".

Согласно документу, альянс собирается предложить Украине место в рядах организации тогда, когда её кандидатура будет одобрена всеми странами НАТО. Киев получит заветное письмо с приглашением после выполнения "соответствующих условий".