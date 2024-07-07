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7 июля, 18:00

"Никто не говорил": Столтенберг поставил на место Киев заявлением о вступлении в НАТО

Столтенберг: Никто не говорил, что Украину примут в НАТО через 10 лет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что никто не гарантировал Украине принять её в блок через 10 лет. Он напомнил, что основным условием для членства в альянсе является "победа" Киева в конфликте с Россией.

"Никто конкретно про десять лет не говорил, однако очевидно, что принятие Украины — достаточно серьёзный вопрос. Самое важное, что нам необходимо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить её победу", — отметил Столтенберг в беседе с CBS.

По его мнению, военную помощь Киеву надо продолжать оказывать для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир". Столтенберг добавил, что на саммите Североатлантического альянса, который состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне, определят решения об образовании объединённого командования в ФРГ для координации поддержки Незалежной, а также организации логистических хабов "в восточной части альянса".

В НАТО всё ещё не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе, пишут СМИ
В НАТО всё ещё не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе, пишут СМИ

Ранее СМИ узнали о планах США озвучить новые меры по укреплению украинской противовоздушной обороны. Ожидается, что это произойдёт на саммите НАТО в Вашингтоне.

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Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Никита Осипов
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