"Никто не говорил": Столтенберг поставил на место Киев заявлением о вступлении в НАТО
Столтенберг: Никто не говорил, что Украину примут в НАТО через 10 лет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что никто не гарантировал Украине принять её в блок через 10 лет. Он напомнил, что основным условием для членства в альянсе является "победа" Киева в конфликте с Россией.
"Никто конкретно про десять лет не говорил, однако очевидно, что принятие Украины — достаточно серьёзный вопрос. Самое важное, что нам необходимо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить её победу", — отметил Столтенберг в беседе с CBS.
По его мнению, военную помощь Киеву надо продолжать оказывать для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир". Столтенберг добавил, что на саммите Североатлантического альянса, который состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне, определят решения об образовании объединённого командования в ФРГ для координации поддержки Незалежной, а также организации логистических хабов "в восточной части альянса".
Ранее СМИ узнали о планах США озвучить новые меры по укреплению украинской противовоздушной обороны. Ожидается, что это произойдёт на саммите НАТО в Вашингтоне.
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