Страны НАТО, несмотря на приближающийся саммит в Вашингтоне, до сих пор не знают, как пообещать членство Украине. По словам дипломатического источника портала Euractiv в альянсе, конечная формулировка должна "сбалансировать разные взгляды" на данный вопрос и увязать в одно целое понятия "мост", "необратимость" и "реформы", необходимые Киеву.

"Маловероятно, что этот вопрос будет полностью решён до прибытия лидеров в Вашингтон 9 июля", — отметил он.

Официальная позиция альянса, указывает издание, гласит, что Незалежная присоединится к нему "когда-нибудь", но не в условиях продолжающихся боевых действий. Кроме того, Киеву необходимо выполнить ещё два условия — "демократия и участие в обеспечении безопасности" стран НАТО.

Более того, в НАТО даже придумали формулировку, призванную описать данный процесс без чётких обещаний, — "мост". Считается, что он должен соединить желание Киева стать членом альянса и желание НАТО поддержать это стремление, не давая никаких чётких обещаний. Дипломатический источник портала из Европы задаётся вопросом: насколько прочны и устойчивы такие конструкции?

"Есть разница, построен мост из бумаги, дерева или стали. И, конечно, имеет большое значение, длинный он или короткий", — пояснил он.

К слову, ещё 16 лет назад на саммите НАТО в Вашингтоне Грузия и Украина получили обещания, что "однажды" станут частью альянса. И в 2023 году Незалежная снова услышала подобное. Издание считает, что третье такое абстрактное заявление может породить в Киеве неверие и фрустрацию.