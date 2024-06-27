Вскрылся утешительный план для Зеленского на июльском саммите НАТО

Обещание выстроить для Украины "мост в НАТО" несёт целью успокоить Владимира Зеленского и позволить предстоящему 9–11 июля саммиту альянса пройти более гладко, чем в 2023 году. Об этом узнала газета The New York Times .

Согласно сведениям издания, Белый дом и руководство НАТО пытаются "дать Киеву на саммите что-то существенное", не отказываясь при этом от своей ключевой позиции — Украину не время принимать в военный блок. Там уверены, что обещание согласовать на встрече "мост к членству Украины в НАТО удовлетворит Зеленского и саммит пройдёт более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили чётких сроков" принятия в альянс, пишет газета.