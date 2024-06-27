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27 июня, 06:52

Вскрылся утешительный план для Зеленского на июльском саммите НАТО

NYT: Зеленского вместо членства в НАТО успокоят обещанием "моста в альянс"

Владимир Зеленский на саммите НАТО в 2023 году. Фото © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Владимир Зеленский на саммите НАТО в 2023 году. Фото © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Обещание выстроить для Украины "мост в НАТО" несёт целью успокоить Владимира Зеленского и позволить предстоящему 9–11 июля саммиту альянса пройти более гладко, чем в 2023 году. Об этом узнала газета The New York Times.

Согласно сведениям издания, Белый дом и руководство НАТО пытаются "дать Киеву на саммите что-то существенное", не отказываясь при этом от своей ключевой позиции — Украину не время принимать в военный блок. Там уверены, что обещание согласовать на встрече "мост к членству Украины в НАТО удовлетворит Зеленского и саммит пройдёт более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили чётких сроков" принятия в альянс, пишет газета.

"Давайте дождёмся саммита": В Кремле не стали комментировать сообщение об отказе НАТО принимать Киев
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Ранее Life.ru сообщал, что новой "жертвой" пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) стал бывший премьер-министр и нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Думая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, он заявил, что Киеву не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите в июле.

Андрей Бражников
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