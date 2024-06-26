"Давайте дождёмся саммита": В Кремле не стали комментировать сообщение об отказе НАТО принимать Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию НАТО по членству Украины. В ходе брифинга он призвал дождаться результатов саммита Североатлантического альянса, который пройдёт с 9-го по 11 июля в Вашингтоне.

"Я не считаю возможным что-то комментировать, не дождавшись результатов этого саммита. Давайте дождёмся результатов этого саммита", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.