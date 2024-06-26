"Давайте дождёмся саммита": В Кремле не стали комментировать сообщение об отказе НАТО принимать Киев
Песков не стал комментировать разговор Кэмерона с пранкерами по Украине и НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию НАТО по членству Украины. В ходе брифинга он призвал дождаться результатов саммита Североатлантического альянса, который пройдёт с 9-го по 11 июля в Вашингтоне.
"Я не считаю возможным что-то комментировать, не дождавшись результатов этого саммита. Давайте дождёмся результатов этого саммита", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее Life.ru сообщал, что новой "жертвой" пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) стал бывший премьер-министр и нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Думая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, он заявил, что Киеву не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите в июле.
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