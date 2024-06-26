Песков: Рютте на посту генсека НАТО вряд ли изменит враждебную РФ линию альянса

Выбор исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО вряд ли изменит враждебную России линию Североатлантического альянса. Об этом во время ежедневного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, страны – члены военного блока "работают с целью стратегического подавления России". Песков подчеркнул, что в настоящий момент "это вражеский для нас альянс".