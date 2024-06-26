Песков: Рютте на посту генсека НАТО вряд ли изменит враждебную РФ линию альянса
Дмитрий Песков и Марк Рютте. Обложка © ТАСС / Александр Казаков, ЕРА
Выбор исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО вряд ли изменит враждебную России линию Североатлантического альянса. Об этом во время ежедневного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, страны – члены военного блока "работают с целью стратегического подавления России". Песков подчеркнул, что в настоящий момент "это вражеский для нас альянс".
Ранее послы стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Ожидается, что он сменит на этом посту Йенса Столтенберга 2 октября.
О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, стало известно 18 июня, когда единственный конкурент голландца — президент Румынии Клаус Йоханнис — снял свою кандидатуру. Нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2024 года. В МИД РФ уже заявили, что в случае назначения Рютте ничего не изменится.