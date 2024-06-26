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Регион
26 июня, 08:24

Утверждён новый генсек НАТО

Послы стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса

Марк Рютте. Фото © ТАСС / EPA

Марк Рютте. Фото © ТАСС / EPA

Послы стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Ожидается, что он сменит на этом посту Йенса Столтенберга 2 октября.

"Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса", — отметили в пресс-службе альянса.

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О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, стало известно 18 июня, когда единственный конкурент голландца — президент Румынии Клаус Йоханнис — снял свою кандидатуру. Нынешний генсек Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2024 года. В МИД РФ уже заявили, что в случае назначения Рютте ничего не изменится.

Александра Вишнякова
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