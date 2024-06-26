Утверждён новый генсек НАТО
Послы стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса
Марк Рютте. Фото © ТАСС / EPA
Послы стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Ожидается, что он сменит на этом посту Йенса Столтенберга 2 октября.
"Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса", — отметили в пресс-службе альянса.
О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, стало известно 18 июня, когда единственный конкурент голландца — президент Румынии Клаус Йоханнис — снял свою кандидатуру. Нынешний генсек Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2024 года. В МИД РФ уже заявили, что в случае назначения Рютте ничего не изменится.