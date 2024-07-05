"Страны 404 уже не будет": Медведев остудил Столтенберга после слов об Украине в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему ироничной манере прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга про членство Украины в альянсе к 2034 году. По словам политика, к этому времени принимать в альянс будет некого, поскольку Незалежная уже перестанет существовать как государство.

"К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет", — написал Медведев у себя в телеграм-канале.