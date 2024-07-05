"Страны 404 уже не будет": Медведев остудил Столтенберга после слов об Украине в НАТО
Медведев иронично ответил на слова Столтенберга об Украине в НАТО к 2034 году
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA / Teresa Suarez
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему ироничной манере прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга про членство Украины в альянсе к 2034 году. По словам политика, к этому времени принимать в альянс будет некого, поскольку Незалежная уже перестанет существовать как государство.
"К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет", — написал Медведев у себя в телеграм-канале.
Напомним, что в Вашингтоне 9–11 июля пройдёт саммит НАТО. Украина возлагает на него большие надежды, поскольку надеется получить заветное приглашение, однако у блока на этот счёт другие планы. Руководство НАТО хочет предложить Владимиру Зеленскому "мост в альянс" вместо вступления.