Стало известно, какой сюрприз США подготовили на предстоящем саммите НАТО

На саммите НАТО, который пройдёт в Вашингтоне 9–11 июля, США собираются озвучить новые меры по укреплению украинской противовоздушной обороны, рассказал СМИ высокопоставленный представитель администрации Соединённых Штатов.

"Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины", — уточнил источник.

По его словам, это будут "исторические и далеко идущие шаги". Правда, пока не известно, планируется ли при этом передача Украине очередных комплексов ПВО Patriot.