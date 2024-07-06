Байден согласился переговорить с Зеленским в Вашингтоне, но они будут не одни
Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне на саммите НАТО
Президент США Джо Байден проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Это произойдёт во время саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля, сообщил Белый дом.
Правда, встреча состоится не тет-а-тет, а коллективно, с лидерами прочих стран, которые подписали с Украиной двусторонние соглашения по безопасности.
Саммит НАТО в Вашингтоне состоится 9–11 июля. Известно, что руководство НАТО хочет предложить Владимиру Зеленскому "мост в альянс" вместо вступления.
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Flickr / Whitehouse