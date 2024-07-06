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5 июля, 23:10

Байден согласился переговорить с Зеленским в Вашингтоне, но они будут не одни

Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне на саммите НАТО

Президент США Джо Байден проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Это произойдёт во время саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля, сообщил Белый дом.

Правда, встреча состоится не тет-а-тет, а коллективно, с лидерами прочих стран, которые подписали с Украиной двусторонние соглашения по безопасности.

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Саммит НАТО в Вашингтоне состоится 9–11 июля. Известно, что руководство НАТО хочет предложить Владимиру Зеленскому "мост в альянс" вместо вступления.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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