В Белом доме подтвердили выделение очередных миллиардов евро Киеву cтранами НАТО

В 2025 году страны НАТО предоставят Украине ещё как минимум 40 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении администрации президента США, в котором уточняется, что о предоставлении помощи будет объявлено на саммите в Вашингтоне.

"Союзники объявят о намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины", — говорится на сайте Белого дома.