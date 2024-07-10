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10 июля, 10:24

В Белом доме подтвердили выделение очередных миллиардов евро Киеву cтранами НАТО

Белый дом: НАТО на саммите в США объявит о помощи Украине на 40 млрд евро

В 2025 году страны НАТО предоставят Украине ещё как минимум 40 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении администрации президента США, в котором уточняется, что о предоставлении помощи будет объявлено на саммите в Вашингтоне.

"Союзники объявят о намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины", — говорится на сайте Белого дома.

Ожидается, что новые значительные меры поддержки Украины приблизят Украину к НАТО и одновременно заложат основу для "усиления способности Украины защищаться от российской агрессии".

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Напомним, что саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. На открытии мероприятия генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг разоткровенничался и заявил, что самым худшим исходом для альянса будет поражение Украины в борьбе с Российской Федерацией, так как это укрепит власть авторитарных лидеров Ирана, КНДР и КНР, а также определит структуру глобальной системы безопасности на будущие декады. А в российском МИД объяснили, что Запад продолжает вливать в Незалежную немыслимые объёмы средств, потому что кризис в государстве играет на руку альянсу — это очень удобный способ поддерживать легенду о защите от угрозы с Востока.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Юрий Лысенко
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