В Белом доме подтвердили выделение очередных миллиардов евро Киеву cтранами НАТО
Белый дом: НАТО на саммите в США объявит о помощи Украине на 40 млрд евро
В 2025 году страны НАТО предоставят Украине ещё как минимум 40 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении администрации президента США, в котором уточняется, что о предоставлении помощи будет объявлено на саммите в Вашингтоне.
"Союзники объявят о намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины", — говорится на сайте Белого дома.
Ожидается, что новые значительные меры поддержки Украины приблизят Украину к НАТО и одновременно заложат основу для "усиления способности Украины защищаться от российской агрессии".
Напомним, что саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. На открытии мероприятия генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг разоткровенничался и заявил, что самым худшим исходом для альянса будет поражение Украины в борьбе с Российской Федерацией, так как это укрепит власть авторитарных лидеров Ирана, КНДР и КНР, а также определит структуру глобальной системы безопасности на будущие декады. А в российском МИД объяснили, что Запад продолжает вливать в Незалежную немыслимые объёмы средств, потому что кризис в государстве играет на руку альянсу — это очень удобный способ поддерживать легенду о защите от угрозы с Востока.
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