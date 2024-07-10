"Это неприемлемо!": Архив США рассекретил стенограмму жёсткого разговора Ельцина с Клинтоном об Украине

Бывший президент России Борис Ельцин во время телефонной беседы с экс-президентом США Биллом Клинтоном заявлял, что Вашингтон и НАТО допустили огромную ошибку, начав бомбардировки Югославии. Об этом свидетельствуют данные из рассекреченного архива по национальной безопасности Америки.

"Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан] Милошевич никогда не капитулирует", — говорил Ельцин Клинтону.

Судя по стенограмме датированного 1997 годом разговора, российский лидер подчёркивал, что вместо решения гуманитарной проблемы мир получил гуманитарный коллапс, из-за которого в том числе испортились отношения между Россией и США. Ельцин также предъявил американскому коллеге претензию в связи с учениями военных США у берегов Крыма и задал вопрос, как бы Вашингтон отнёсся к подобным шагам Москвы на Кубе. Он предложил Клинтону джентльменское соглашение об отказе принимать в НАТО любую из постсоветских стран в ответ на обещание России не претендовать на территории других стран.