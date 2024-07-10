"Это неприемлемо!": Архив США рассекретил стенограмму жёсткого разговора Ельцина с Клинтоном об Украине
Архив США: Ельцин предостерегал Клинтона от ошибки и сближения НАТО с Украиной
Бывший президент России Борис Ельцин с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Обложка © ТАСС / Fred Chartrand
Бывший президент России Борис Ельцин во время телефонной беседы с экс-президентом США Биллом Клинтоном заявлял, что Вашингтон и НАТО допустили огромную ошибку, начав бомбардировки Югославии. Об этом свидетельствуют данные из рассекреченного архива по национальной безопасности Америки.
"Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан] Милошевич никогда не капитулирует", — говорил Ельцин Клинтону.
Судя по стенограмме датированного 1997 годом разговора, российский лидер подчёркивал, что вместо решения гуманитарной проблемы мир получил гуманитарный коллапс, из-за которого в том числе испортились отношения между Россией и США. Ельцин также предъявил американскому коллеге претензию в связи с учениями военных США у берегов Крыма и задал вопрос, как бы Вашингтон отнёсся к подобным шагам Москвы на Кубе. Он предложил Клинтону джентльменское соглашение об отказе принимать в НАТО любую из постсоветских стран в ответ на обещание России не претендовать на территории других стран.
"Для нас это неприемлемо! Мы не собираемся захватывать Севастополь. Наш единственный интерес там — поддерживать некоторую инфраструктуру. Мы уважаем Грузию, Молдавию и другие страны и не имеем никаких претензий на их территорию. Мы просто хотим найти какие-нибудь возможности для нашего Черноморского флота", — говорил тогда Ельцин и отмечал, что сближение НАТО и Украины тревожит Москву.
Народы бывшей Югославии до сих пор помнят ужасающие бомбардировки НАТО в 1999 году, которые стали причиной гибели более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. Огромный урон был нанесён инфраструктуре, а применение войсками Штатов и НАТО обеднённого урана привело к росту онкологических заболеваний. Экс-глава югославского МИД до сих пор считает, что альянс обязан возместить Сербии нанесённый ей ущерб. В свою очередь, Владимир Путин считает огромной трагедией произошедшее 25 лет назад по воле США и НАТО кровопролитие. Однако Запад придерживается другого мнения. В конце марта западные лидеры сорвали очередное заседание Совбеза ООН по Югославии.