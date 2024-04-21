В Сербии обезвредили огромную однотонную авиабомбу, оставшуюся после бомбардировок НАТО

В сербском Нише обезвредили однотонную авиабомбу MK 84, сброшенную на город в ходе бомбардировок Югославии силами НАТО. Операцию провели сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии, сообщили в пресс-службе министерства.

"Авиационная бомба была безопасно обезврежена и вывезена со строительной площадки, эвакуированные граждане могут безопасно вернуться в свои дома", — говорится в сообщении.

Снаряд содержал 430 килограммов взрывчатого вещества. На время работы специалистов, коих было 230, из прилегающих районов эвакуировали 1,3 тысячи человек. Глава управления Лука Чаушич подчеркнул, что найденная бомба — одна из самых крупных из обнаруженных в Сербии. Неразорвавшуюся авиабомбу нашли при земляных работах в густонаселённом жилом районе Стефан Синджелич.

Бомба, обезвреженная в сербском Нише. Фото © Mup.gov.rs

Бомба, обезвреженная в сербском Нише. Фото © Mup.gov.rs