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21 апреля, 12:34

В Сербии обезвредили огромную однотонную авиабомбу, оставшуюся после бомбардировок НАТО

В Сербии провели операцию по обезвреживанию бомбы времён бомбардировок Югославии

В сербском Нише обезвредили однотонную авиабомбу MK 84, сброшенную на город в ходе бомбардировок Югославии силами НАТО. Операцию провели сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии, сообщили в пресс-службе министерства.

"Авиационная бомба была безопасно обезврежена и вывезена со строительной площадки, эвакуированные граждане могут безопасно вернуться в свои дома", — говорится в сообщении.

Снаряд содержал 430 килограммов взрывчатого вещества. На время работы специалистов, коих было 230, из прилегающих районов эвакуировали 1,3 тысячи человек. Глава управления Лука Чаушич подчеркнул, что найденная бомба — одна из самых крупных из обнаруженных в Сербии. Неразорвавшуюся авиабомбу нашли при земляных работах в густонаселённом жилом районе Стефан Синджелич.

Бомба, обезвреженная в сербском Нише. Фото © Mup.gov.rs

Бомба, обезвреженная в сербском Нише. Фото © Mup.gov.rs

Бомба, обезвреженная в сербском Нише. Фото © Mup.gov.rs

Бомба, обезвреженная в сербском Нише. Фото © Mup.gov.rs

Страны Запада вновь сорвали экстренное заседание СБ ООН по Югославии
Страны Запада вновь сорвали экстренное заседание СБ ООН по Югославии

Напомним, 24 марта 1999 года коалиция стран – членов НАТО начала массированные бомбардировки Югославии. Операция "Союзная сила" фактически стала геноцидом сербского народа, в ходе которого силы альянса не стеснялись применять, например, бомбы с обеднённым ураном, сбрасывая их на больницы и иные гражданские объекты. Агрессия оправдывалась "тиранией" режима лидера Союзной Республики Слободана Милошевича. Пять лет спустя, 11 марта 2006 года, он скончался в тюремной камере при загадочных обстоятельствах. Его вина так и не была доказана. Подробнее о тех страшных событиях — в материале Life.ru.

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Mup.gov.rs

Матвей Константинов
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