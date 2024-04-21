В Сербии обезвредили огромную однотонную авиабомбу, оставшуюся после бомбардировок НАТО
В Сербии провели операцию по обезвреживанию бомбы времён бомбардировок Югославии
В сербском Нише обезвредили однотонную авиабомбу MK 84, сброшенную на город в ходе бомбардировок Югославии силами НАТО. Операцию провели сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии, сообщили в пресс-службе министерства.
"Авиационная бомба была безопасно обезврежена и вывезена со строительной площадки, эвакуированные граждане могут безопасно вернуться в свои дома", — говорится в сообщении.
Снаряд содержал 430 килограммов взрывчатого вещества. На время работы специалистов, коих было 230, из прилегающих районов эвакуировали 1,3 тысячи человек. Глава управления Лука Чаушич подчеркнул, что найденная бомба — одна из самых крупных из обнаруженных в Сербии. Неразорвавшуюся авиабомбу нашли при земляных работах в густонаселённом жилом районе Стефан Синджелич.
Напомним, 24 марта 1999 года коалиция стран – членов НАТО начала массированные бомбардировки Югославии. Операция "Союзная сила" фактически стала геноцидом сербского народа, в ходе которого силы альянса не стеснялись применять, например, бомбы с обеднённым ураном, сбрасывая их на больницы и иные гражданские объекты. Агрессия оправдывалась "тиранией" режима лидера Союзной Республики Слободана Милошевича. Пять лет спустя, 11 марта 2006 года, он скончался в тюремной камере при загадочных обстоятельствах. Его вина так и не была доказана. Подробнее о тех страшных событиях — в материале Life.ru.