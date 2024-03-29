Страны Запада вновь сорвали экстренное заседание СБ ООН по Югославии
Полянский: Заседание Совбеза ООН по Югославии вновь сорвали страны Запада
Позиция западных стран вновь не позволила провести запрошенное Россией заседание, посвящённое 25-летию агрессии НАТО против Югославии. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.
Таким образом, в пользу проведения встречи выступили шесть стран, среди которых — Алжир, Китай, Россия и Сьерра-Леоне. А вот США, Франция, Британия и ещё девять государств воздержались. По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, итоги голосования только подтверждают "перепредставленность" стран Запада в СБ ООН.
"Сегодняшнее голосование подтвердило тезис, который мы продвигаем в контексте реформы Совета Безопасности, о явной перепредставленности западных стран в совете. Мне кажется, лучшую иллюстрацию, чем то, что сегодня произошло, просто сложно себе представить", — подчеркнул Полянский.
Напомним, что на днях представители Франции и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Парижа счёл повод неактуальным. В результате Франция добилась вынесения вопроса на голосование и заседание не состоялось. После этого постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания.
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