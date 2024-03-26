Захарова отреагировала на жест Франции на заседании СБ ООН
МИД возмущён действиями Франции на заседании СБ ООН по агрессии против Югославии
Российскую сторону возмутило поведение Франции на заседании СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Её цитирует пресс-служба ведомства.
"Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции", — заявила Захарова.
Вместе с тем официальный представитель МИД подчеркнула, что российская сторона будет добиваться проведения заседания по данной теме. Она напомнила, что произошедшее — не просто историческое событие, а поворотный момент в становлении текущей обстановки на Балканах.
Напомним, что на днях представители Франции и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Парижа счёл повод неактуальным. В результате Франция добилась вынесения вопроса на голосование и заседание не состоялось. После этого постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур