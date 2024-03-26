Захарова отреагировала на жест Франции на заседании СБ ООН

Российскую сторону возмутило поведение Франции на заседании СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Её цитирует пресс-служба ведомства.

"Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции", — заявила Захарова.

Вместе с тем официальный представитель МИД подчеркнула, что российская сторона будет добиваться проведения заседания по данной теме. Она напомнила, что произошедшее — не просто историческое событие, а поворотный момент в становлении текущей обстановки на Балканах.