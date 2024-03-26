Небензя обвинил Францию в агрессии из-за срыва заседания СБ ООН по Югославии
Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за то, что представители Парижа сорвали заседание Совбеза Организации Объединённых Наций по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.
"Сегодня, в 25-ю годовщину агрессии НАТО против суверенной Югославии, мы стали свидетелями дипломатической агрессии со стороны Франции, действующего члена НАТО", — сказал он журналистам после заседания, отметив, что её совершили "против свободы, слова, выражения".
Небензя также указал, что Франция и прочие страны НАТО использовали процедурные механизмы, чтобы отменить встречу. Вместе с тем он обратил внимание на то, что тема имеет крайне важное значение для Сербии, ситуации в Косове и для западных Балкан в целом.
Напомним, ровно 25 лет назад, 24 марта 1999 года, началась одна из самых кровавых операций НАТО в новейшей истории человечества: бомбардировки Югославии, приказ о которых отдал генсек альянса Хавьер Солана. В результате в регионе началась дестабилизация, а между Косовом и Сербией образовалась "красная линия". Операция "Союзная сила" — это фактически геноцид, легитимность которого попытались оправдать "тиранией" режима Слободана Милошевича. 1 апреля 2001 года лидер бывшей Союзной Республики Югославия был арестован. А пять лет спустя Милошевич скончался в камере при загадочных обстоятельствах. Его дело было закрыто, а вина так и не доказана.