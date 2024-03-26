Небензя обвинил Францию в агрессии из-за срыва заседания СБ ООН по Югославии

Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за то, что представители Парижа сорвали заседание Совбеза Организации Объединённых Наций по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

"Сегодня, в 25-ю годовщину агрессии НАТО против суверенной Югославии, мы стали свидетелями дипломатической агрессии со стороны Франции, действующего члена НАТО", — сказал он журналистам после заседания, отметив, что её совершили "против свободы, слова, выражения".

Небензя также указал, что Франция и прочие страны НАТО использовали процедурные механизмы, чтобы отменить встречу. Вместе с тем он обратил внимание на то, что тема имеет крайне важное значение для Сербии, ситуации в Косове и для западных Балкан в целом.