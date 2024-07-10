Столтенберг назвал крупнейший страх НАТО

НАТО видит "крупнейшую угрозу" в победе России в украинском конфликте, заявил генсек блока Йенс Столтенберг на открытии саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

"Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить", — пояснил Столтенберг.

Он также призвал страны альянса сильнее поддерживать Украину и выразил убеждение, что победа России укрепит позиции авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае. Столтенберг пояснил, что все эти государства поддерживают РФ и хотят, чтобы альянс потерпел поражение. Генсек блока заявил, что исход конфликта определит глобальную систему безопасности на десятки лет вперёд.