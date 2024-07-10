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10 июля, 03:58

Столтенберг назвал крупнейший страх НАТО

Столтенберг: НАТО видит "крупнейшую угрозу" в победе России над Украиной

НАТО видит "крупнейшую угрозу" в победе России в украинском конфликте, заявил генсек блока Йенс Столтенберг на открытии саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

"Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить", — пояснил Столтенберг.

Он также призвал страны альянса сильнее поддерживать Украину и выразил убеждение, что победа России укрепит позиции авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае. Столтенберг пояснил, что все эти государства поддерживают РФ и хотят, чтобы альянс потерпел поражение. Генсек блока заявил, что исход конфликта определит глобальную систему безопасности на десятки лет вперёд.

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Ранее Столтенберг в одном из интервью сообщил, что никто не гарантировал Украине, что её примут в блок через десять лет. Он напомнил, что основным условием для членства в альянсе является "победа" Киева в конфликте с Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Анатолий Симоненко
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