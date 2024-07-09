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9 июля, 18:15

НАТО подписала контракт на закупку ракет "Стингер" на 700 млн долларов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о подписании нового контракта, который предусматривает закупку противовоздушных ракет "Стингер" на сумму 700 миллионов долларов.

"Только сегодня агентство НАТО по тыловому обеспечению и закупкам (NSPA, — прим. Life.ru) подписало новый многонациональный контракт по поставкам ракет "Стингер" стоимостью около $700 млн", — сказал он в ходе выступления на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

Кроме того, Столтенберг обратил внимание, что в прошлом году NSPA подписало контракты на производство снарядов суммой 11 миллиардов долларов.

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А недавно стало известно о том, что страны НАТО не смогли согласовать план многолетней военной помощи Украине. Альянсу удалось прийти к единому мнению лишь по вопросу поставок вооружения Киеву в 2025 году. Для этого организация выделит 40 млрд евро. Однако западные СМИ уверены, что такой исход станет персональным провалом уходящего на покой пока ещё действующего генсека Столтенберга,.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николь Вербер
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