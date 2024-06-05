Администрация Байдена анонсировала "существенные" военные поставки Киеву

Белый дом в ближайшие недели объявит о выделении Украине новой партии военной помощи. Об этом журналистам заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сопровождающий Джо Байдена во время визита во Францию.

"Я думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках существенных средств Украине", — пообещал политик.