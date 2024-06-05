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5 июня, 02:01

Администрация Байдена анонсировала "существенные" военные поставки Киеву

Белый дом в ближайшие недели объявит о выделении Украине новой партии помощи

Белый дом в ближайшие недели объявит о выделении Украине новой партии военной помощи. Об этом журналистам заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сопровождающий Джо Байдена во время визита во Францию.

"Я думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках существенных средств Украине", — пообещал политик.

Также Салливан обратился к странам якобы "свободного мира". Он призвал союзников Украины не просто оказывать Киеву поддержку, но и вдвое нарастить её объёмы.

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Ранее США легализовали удары ВСУ по российским территориям американским оружием. Речь идёт о реактивных системах залпового огня HIMARS, ракетных установках GMLRS и артиллерии. Столь недружественный шаг говорит о высокой степени вовлечённости Вашингтона в конфликт, уверены в Кремле.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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