Существует очень эффективный способ остановить боевую фазу конфликта на Украине — достаточно просто прекратить поставки западных вооружений Киеву. Однако США и Евросоюз в этом не заинтересованы, а звучащие от них заявления о желании добиться мирного разрешения конфликта — ложь. Такое заявление опубликовал в личном телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"США и Евросоюз пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии, врут о своём стремлении к мирному урегулированию, а с другой [стороны] — дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по территории Российской Федерации. В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам", — написал председатель Государственной думы.