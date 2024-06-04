Володин предложил Западу простой и действенный способ остановить конфликт на Украине
Володин: Конфликт на Украине можно остановить, прекратив поставки оружия Киеву
Существует очень эффективный способ остановить боевую фазу конфликта на Украине — достаточно просто прекратить поставки западных вооружений Киеву. Однако США и Евросоюз в этом не заинтересованы, а звучащие от них заявления о желании добиться мирного разрешения конфликта — ложь. Такое заявление опубликовал в личном телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"США и Евросоюз пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии, врут о своём стремлении к мирному урегулированию, а с другой [стороны] — дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по территории Российской Федерации. В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам", — написал председатель Государственной думы.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в конце мая глава Соединённых Штатов Джо Байден тайно дал Киеву добро на совершение атак по территории России с использованием американских вооружений. Эти сведения подтвердили в Незалежной. А государственный секретарь США Энтони Блинкен добавил, что в будущем Штаты могут дать своё согласие на увеличение дальности нанесения подобных ударов. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев не остался в стороне от этой ситуации и предупредил, что ВС РФ будут ликвидировать вооружения НАТО, не только расположенные на украинской территории, но и в любой локации, из которой совершат атаку по Российской Федерации.
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