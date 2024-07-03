Страны НАТО не смогли согласовать план многолетней военной помощи Украине

Руководство Североатлантического альянса отказало Украине в предоставлении военной помощи по многолетнему плану. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.

Альянс смог прийти к единому мнению лишь по вопросу поставок вооружения Киеву в 2025 году, на что будет выделено 40 млрд евро. Агентство сочло такой исход событий персональным провалом уходящего на покой в начале октября генсека НАТО Йенса Столтенберга, который больше остальных стремился обеспечить Киев оружием на годы вперёд.