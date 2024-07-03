Страны НАТО не смогли согласовать план многолетней военной помощи Украине
Руководство Североатлантического альянса отказало Украине в предоставлении военной помощи по многолетнему плану. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.
Альянс смог прийти к единому мнению лишь по вопросу поставок вооружения Киеву в 2025 году, на что будет выделено 40 млрд евро. Агентство сочло такой исход событий персональным провалом уходящего на покой в начале октября генсека НАТО Йенса Столтенберга, который больше остальных стремился обеспечить Киев оружием на годы вперёд.
В Вашингтоне 9–11 июля пройдёт саммит Североатлантического альянса, на который Украина строит большие планы. Однако НАТО не выдаст Владимиру Зеленскому ключ к своим дверям, но утешит его кое-чем получше — рисунком ключика. Так, руководство блока готово предложить Киеву некий "мост в альянс" вместо конкретных сроков вступления. Кроме того, в соответствии с первым пунктом устава Украина не может стать частью организации, пока у неё есть незавершённый конфликт.
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