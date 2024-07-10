МИД РФ объяснил, зачем ЕС и НАТО сливают миллиарды в украинскую чёрную дыру
Гаврилов: Запад использует кризис на Украине для демонстрации пользы НАТО
Запад продолжает вкладывать в Украину миллиарды, потому что кризис в этой стране используется НАТО, чтобы показать, что альянс выполняет функцию защиты от угрозы с Востока. Об этом говорится в статье руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
"То, что кризис на Украине лишь часть системной проблемы, влияющей на ФСОБ (Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности), стало понятно давно. События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надёжного инструмента безопасности в "новых условиях", — так в материале для РИА "Новости" дипломат объяснил, для чего страны Запада бросают миллиарды долларов налогоплательщиков в "чёрную дыру" Незалежной.
Напомним, что сейчас в Вашингтоне проходит саммит Северо-атлантического альянса и на его открытии генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что для НАТО "крупнейшей угрозой" представляется победа России в противостоянии с Украиной. По мнению председателя блока, триумф РФ сделает сильнее позиции авторитарных лидеров в Иране, Северной Корее и КНР — государствах, поддерживающих Москву и желающих поражения альянсу. Также Столтенберг спрогнозировал, что исход кризиса определит то, как будет устроена глобальная система безопасности на десятилетия.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans