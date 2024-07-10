Запад продолжает вкладывать в Украину миллиарды, потому что кризис в этой стране используется НАТО, чтобы показать, что альянс выполняет функцию защиты от угрозы с Востока. Об этом говорится в статье руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

"То, что кризис на Украине лишь часть системной проблемы, влияющей на ФСОБ (Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности), стало понятно давно. События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надёжного инструмента безопасности в "новых условиях", — так в материале для РИА "Новости" дипломат объяснил, для чего страны Запада бросают миллиарды долларов налогоплательщиков в "чёрную дыру" Незалежной.