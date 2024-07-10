Антонов объяснил, как на саммите НАТО нагнетается военный психоз

Америка и её сателлиты на саммите НАТО в Вашингтоне стараются нагнетать военный психоз, демонизируя Россию. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

"Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", — подчеркнул Антонов.

Западные страны, которые изображают демократию, вновь продемонстрировали желание навязать миру авторитарные порядки, подразумевающие под собой правила, которые выгодны "золотому миллиарду". Антонов уточнил, что наиболее показательным примером этому послужила бывшая Югославия. Посол подчеркнул, что натовцы слепо следуют по пути эскалации, прокладывая тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию. Он также обратил внимание, что в ходе проводимых в Вашингтоне мероприятий не прозвучало и слова о мире, а было только нагнетание военного психоза, а также яростная демонизация РФ.

По словам Антонова, альянс хочет запугать свою общественность и обосновать безудержное увеличение расходов на помощь киевскому режиму. При этом политика, которую ведут США и их приспешники, вызывает отторжение на планете. Антонов напомнил, что государства Глобального Юга и Востока продолжают поддерживать Россию, помогая формировать справедливое мироустройство, не создавая разделительных линий. Посол также заявил, что мир не станет вотчиной НАТО.