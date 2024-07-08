В Белом доме раскрыли, чем порадуют Киев на саммите НАТО

На саммите Североатлантического альянса, который пройдёт в Вашингтоне, будет объявлено о новой помощи Украине. Соответствующее заявление на брифинге сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Соединённые Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнёрства для помощи в обороне Украины", — заявил он.