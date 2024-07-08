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8 июля, 20:50

В Белом доме раскрыли, чем порадуют Киев на саммите НАТО

Белый дом: На саммите НАТО сделают крупные объявления о помощи Киеву

На саммите Североатлантического альянса, который пройдёт в Вашингтоне, будет объявлено о новой помощи Украине. Соответствующее заявление на брифинге сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Соединённые Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнёрства для помощи в обороне Украины", — заявил он.

В столице США началась акция протеста в преддверии саммита НАТО
В столице США началась акция протеста в преддверии саммита НАТО

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Известно, что в ходе него США собираются озвучить новые меры по укреплению украинской противовоздушной обороны. Киев, в свою очередь, надеется получить приглашение в альянс, однако в блоке ещё не решили, как опять пообещать Украине членство в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Оксана Попова
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