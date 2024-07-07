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7 июля, 03:20

В столице США началась акция протеста в преддверии саммита НАТО

РИА "Новости": В Вашингтоне в преддверии саммита НАТО началась акция протеста

В преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдёт с 9 по 11 июля, в Вашингтоне началась акция протеста. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента, участники митинга призывают к упразднению НАТО и закрытию американских военных баз по всему миру.

Информагентство сообщает, что протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви, находящейся в центре столицы США. Журналисты рассказали, что на плакатах митингующих можно увидеть лозунги "Даёшь сопротивление НАТО!", "Поддержите народную борьбу за права и освобождение" и другие подобные призывы к миру и закрытию военных баз.

Помимо того, сообщается, что во время акции протеста выступили главы гражданских активистских групп из самых разных штатов. Они призывали Вашингтон прекратить военное сотрудничество с Филиппинами и прекратить поставлять вооружения Израилю.

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Ранее Life.ru писал, что в начале лета текущего года в находящийся в Нью-Йорке Бруклинский музей ворвались пропалестинские активисты. Сообщалось, что там дебоширы испортили некоторые произведения искусства.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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