В столице США началась акция протеста в преддверии саммита НАТО

В преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдёт с 9 по 11 июля, в Вашингтоне началась акция протеста. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента, участники митинга призывают к упразднению НАТО и закрытию американских военных баз по всему миру.

Информагентство сообщает, что протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви, находящейся в центре столицы США. Журналисты рассказали, что на плакатах митингующих можно увидеть лозунги "Даёшь сопротивление НАТО!", "Поддержите народную борьбу за права и освобождение" и другие подобные призывы к миру и закрытию военных баз.

Помимо того, сообщается, что во время акции протеста выступили главы гражданских активистских групп из самых разных штатов. Они призывали Вашингтон прекратить военное сотрудничество с Филиппинами и прекратить поставлять вооружения Израилю.