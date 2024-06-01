Сотни пропалестинских активистов атаковали Бруклинский музей Нью-Йорка
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей и испортили экспонаты
В находящийся в Нью-Йорке Бруклинский музей ворвались пропалестинские активисты. По данным газеты New York Post, там дебоширы испортили некоторые произведения искусства.
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей и испортили экспонаты. Видео © Х / MAHI SMYRNEOU / Х / Within Our Lifetime / Х / Sulaiman Ahmed
"В пятницу (31 мая. — Прим. Life.ru) толпа антиизраильских протестующих ворвалась в Бруклинский музей, где разбила лагерь, испортила произведения искусства", — говорится в статье.
Полиция рассказала журналистам, что протестующие против боевых действий в секторе Газа забрались на здание и спустились внутрь музея с помощью альпинистского снаряжения. По данным издания, у входа к этому культурному объекту собралось около 800 человек.
В социальных сетях появилось много видеозаписей с места событий, на которых видно агрессивную толпу и ходящих по стеклянной крыше людей. Помимо того, представитель Бруклинского музея сообщил, что некоторые из активистов вступили в потасовку с охранниками.
Ранее Life.ru писал, что некоторые из организаторов пропалестинских демонстраций в США финансируются со стороны ряда крупнейших спонсоров президента страны Джо Байдена. Зарубежные средства массовой информации рассказали, что среди них Джордж Сорос, Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер – младший и другие.
Х / ABC7NY