Не понравится Байдену: СМИ узнали, кто стоит за пропалестинскими акциями в США
Politico: Пропалестинские акции в США финансируются спонсорами Байдена
Участники пропалестинской акции у Колумбийского университета в Нью-Йорке. Обложка © X / Syeda Aiman Zahra
Некоторые из организаторов пропалестинских демонстраций в США финансируются со стороны ряда крупнейших спонсоров президента страны Джо Байдена. В частности, как пишет Politico, среди них Джордж Сорос, Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер-младший и другие.
"Президента Джо Байдена в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называвшие его "геноцидным Джо", но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от филантропов, упорно добивающихся его переизбрания", — указывает газета со ссылкой на собственный анализ.
Так, поддерживающие акции в Колумбийском университете и других кампусах организации Jewish Voice for Peace (JVP, "Еврейский голос за мир") и IfNotNow получают деньги от фонда Tides, основными финансистами которого являются Сорос и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Согласно налоговым декларациям, Tides за последние пять лет выделил около 500 тысяч долларов организации JVP, которая называет себя антисионистской.
Напомним, основными участниками пропалестинских акций в США являются студенты. Демонстрации приходится разгонять полиции, которая не стесняется применять, в частности, светошумовые гранаты. Подобное произошло на территории Техасского университета, где задержали более 40 человек. А ректор Колумбийского университета в Нью-Йорке попросил правоохранителей задержаться, чтобы обучающиеся снова не разбили палаточный лагерь.