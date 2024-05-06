Не понравится Байдену: СМИ узнали, кто стоит за пропалестинскими акциями в США

Некоторые из организаторов пропалестинских демонстраций в США финансируются со стороны ряда крупнейших спонсоров президента страны Джо Байдена. В частности, как пишет Politico, среди них Джордж Сорос, Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер-младший и другие.

"Президента Джо Байдена в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называвшие его "геноцидным Джо", но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от филантропов, упорно добивающихся его переизбрания", — указывает газета со ссылкой на собственный анализ.

Так, поддерживающие акции в Колумбийском университете и других кампусах организации Jewish Voice for Peace (JVP, "Еврейский голос за мир") и IfNotNow получают деньги от фонда Tides, основными финансистами которого являются Сорос и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Согласно налоговым декларациям, Tides за последние пять лет выделил около 500 тысяч долларов организации JVP, которая называет себя антисионистской.