Сийярто объяснил, почему Киев не получит приглашения в НАТО после саммита в Вашингтоне

Вопрос о принятии Украины в НАТО не будет решён, даже если в коммюнике по итогам саммита альянса в Вашингтоне будет содержаться формулировка о том, что этот процесс "необратим". Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который сопровождает премьер-министра страны на собрании блока в Вашингтоне.

"То, что будущее Украины в НАТО и это необратимый процесс, — это конечно звучит громко, но это совсем не значит, что вопрос о членстве Украины в НАТО уже окончательно решён", — цитирует дипломата венгерский телеканал М1.