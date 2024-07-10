Сийярто объяснил, почему Киев не получит приглашения в НАТО после саммита в Вашингтоне
Сийярто: Вопрос членства Украины в НАТО не будет решён в Вашингтоне
Вопрос о принятии Украины в НАТО не будет решён, даже если в коммюнике по итогам саммита альянса в Вашингтоне будет содержаться формулировка о том, что этот процесс "необратим". Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который сопровождает премьер-министра страны на собрании блока в Вашингтоне.
"То, что будущее Украины в НАТО и это необратимый процесс, — это конечно звучит громко, но это совсем не значит, что вопрос о членстве Украины в НАТО уже окончательно решён", — цитирует дипломата венгерский телеканал М1.
Все участники альянса прекрасно понимают, что Незалежную невозможно включить в состав НАТО, пока страна находится в военном противостоянии с Российской Федерацией, добавил Сийярто. При этом все они руководствуются "стремлением к сближению с Украиной и подбирают правильные формулировки" для декларации по итогам мероприятия.
Напомним, что в Вашингтоне с 9 по 11 июля проходит саммит НАТО. Во главе повестки мероприятия по-прежнему находится украинский кризис. Киев давно надеется получить приглашение в список стран-участниц, но вот руководство альянса с этим по понятным причинам не спешит и годами осыпает украинских партнёров туманными обещаниями. При этом генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг утверждает, будто худший исход для НАТО — поражение Незалежной в конфликте с РФ. Вот что особенно иронично: сегодня стало известно о том, что итоговая декларация по итогам саммита будет содержать очередное обещание о "неотвратимом" принятии Украины в альянс. Впрочем, практика подсказывает, что конкретных сроков Киеву опять не назовут.
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