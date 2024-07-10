Саммит НАТО в Вашингтоне 2024: какие темы обсуждают, что обещают Украине На июльском саммите НАТО в Вашингтоне Запад озвучивает свои планы в отношении России, конфликта на Украине. Подробности — в материале Life.ru. 10 июля, 13:02 Байден в свойственной ему манере перешёл к очередным обещаниям помощи Украине. Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci

Первый день: о чём шла речь на саммите НАТО

В Вашингтоне идёт саммит стран НАТО, который продлится в течение трёх дней. Участие в нём принимают 32 главы государств, входящих в альянс, а также пяти стран-партнёров: Австралии, Новой Зеландии, Украины, Южной Кореи и Японии. Мероприятие продлится до 11 июля.

Первой темой, которая обсуждалась на саммите, стало значение самого Североатлантического альянса в мире. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отчитался об успешном развитии, свободе государств, входящих в его состав, а также мнимой демократии. Однако чиновник намеренно обошёл стороной бегство войск альянса из Афганистана, а также разрушенные в результате вмешательства НАТО страны Ближнего Востока и Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, удостоенный президентской медали Свободы, и президент США Джо Байден (слева направо) на саммите НАТО. Фото © ТАСС / ЕРА / Evan Vucci

Ни слова не было сказано о миллионах жертв в результате вторжения войск стран альянса в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии. Это вполне объясняется тем, что НАТО озабочено благополучием лишь США и их сателлитов. На это косвенно указал выступавший следом за Столтенбергом президент США Джо Байден, отметивший, что успех деятельности военно-политического блока заключается в расширении организации и мировой экспансии.

Что НАТО обещает Украине

Главной темой саммита стало обсуждение украинского кризиса. Байден в свойственной ему манере перешёл к очередным обещаниям помощи Украине. Правда, без казуса не обошлось и здесь, поскольку глава Белого дома перепутал Украину с Ураном, но к этому мы уже все привыкли.

— Путин хочет полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана, — заявил 81-летний Джо Байден.

Видео © Telegram / Срочно, Сейчас

Он заявил, что США, ФРГ, Италия, Нидерланды и Румыния направят в помощь Киеву системы ПВО, на эти цели выделят более $1 млрд. В частности, речь идёт о системах NASAMS, HAWK, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS и Gepard. Также украинской стороне дополнительно поставят четыре ЗРК Patriot и комплекс SAMP/T. А в 2025 году Байден пообещал направить сотни ракет-перехватчиков.

— Соединённые Штаты позаботятся о том, чтобы при экспорте критически важных перехватчиков ПВО Украина оказалась в первых рядах. Она получит эту помощь раньше, чем кто-либо другой, — сказал президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сразу указал на то, что таких подарков НАТО может оказаться мало. Он пожаловался, что страны Запада поставляют вооружение в недостаточном для успешного ведения боевых действий количестве.

Противодействие России и Китаю

Также на саммите обсуждалась необходимость борьбы с усилением главных противников НАТО — России, Китая, КНДР и Ирана. Столтенберг заверил, что победа России над Украиной обернётся прямой угрозой безопасности странам альянса. "Самым большим риском и самой большой угрозой для НАТО на сегодняшний день является победа России на Украине", — считает он.

Участники саммита НАТО. Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh

По его словам, победа России усилит не только нашу страну, но и других противников НАТО, в частности Китай, КНДР и Иран. Поэтому страны альянса не должны допустить успешного для Москвы завершения специальной военной операции. "Итог этого конфликта определит глобальную систему безопасности на десятилетия", — добавил генсек НАТО. Впрочем, Столтенберг на саммите заявил, что НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы со стороны России.

Китай наряду с Россией вызывает особую озабоченность у Коллективного Запада. В последнее время оба государства воспринимаются НАТО чуть ли не как главные угрозы безопасности. КНР усиливает свои позиции в мире и играет всё большую роль в мировой политике, что не могли не заметить в США и Европе. Поэтому страны НАТО всеми силами попытаются остановить усиление Поднебесной, а этот саммит может быть использован в качестве площадки для осуждения Пекина. В частности, издание The Wall Street Journal пишет, что в ходе работы саммита делегаты планируют осудить Китай за поддержку России.

Авторы Альмир Хабибуллин