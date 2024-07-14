В Кремле объяснили, почему предпосылок для переговоров по Украине пока нет
Песков: Предпосылок для переговоров по Украине нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В НАТО не хотят учитывать озабоченности Москвы по поводу возможного вступления Украины в блок, поэтому предпосылок для переговоров на данный момент нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине пока нет. Видео © Telegram / Зарубин
"Альянс говорит: "Украина будет в НАТО". То есть они говорят: "Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО". Это о чём говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля подчеркнул, что России необходимо продолжать работу и достигать целей, которые поставил глава государства Владимир Путин.
Ранее Песков заявил, что НАТО де-факто полностью вовлечён в конфликт на Украине. По словам представителя Кремля, эти вещи пора начать называть своими именами.