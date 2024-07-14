В Кремле объяснили, почему предпосылок для переговоров по Украине пока нет

В НАТО не хотят учитывать озабоченности Москвы по поводу возможного вступления Украины в блок, поэтому предпосылок для переговоров на данный момент нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Альянс говорит: "Украина будет в НАТО". То есть они говорят: "Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО". Это о чём говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.