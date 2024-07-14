Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:36

В Кремле объяснили, почему предпосылок для переговоров по Украине пока нет

Песков: Предпосылок для переговоров по Украине нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В НАТО не хотят учитывать озабоченности Москвы по поводу возможного вступления Украины в блок, поэтому предпосылок для переговоров на данный момент нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине пока нет. Видео © Telegram / Зарубин

"Альянс говорит: "Украина будет в НАТО". То есть они говорят: "Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО". Это о чём говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля подчеркнул, что России необходимо продолжать работу и достигать целей, которые поставил глава государства Владимир Путин.

Песков: НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это
Песков: НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это

Ранее Песков заявил, что НАТО де-факто полностью вовлечён в конфликт на Украине. По словам представителя Кремля, эти вещи пора начать называть своими именами.

Никита Осипов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров