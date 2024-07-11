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11 июля, 09:33

Песков заявил, что НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине

НАТО уже давно вовлечена в конфликт на Украине. Этот факт констатировал в беседе с журналистами в четверг, 11 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эти вещи пора начать называть своими именами.

"Мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику и не скрывает этого. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, это тоже нужно констатировать", — указал Песков.

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Ранее пресс-секретарь президента заявил, что принятые по итогам саммита НАТО документы говорят о том, что западные страны не являются сторонниками диалога, а сам североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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