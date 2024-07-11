НАТО уже давно вовлечена в конфликт на Украине. Этот факт констатировал в беседе с журналистами в четверг, 11 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эти вещи пора начать называть своими именами.

"Мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику и не скрывает этого. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, это тоже нужно констатировать", — указал Песков.